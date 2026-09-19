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МГИК: на 20:00 19 сентября в Москве проголосовали более 3,12 млн человек

МГИК: на 20:00 19 сентября в Москве проголосовали более 3,12 млн человек

Более 3,12 миллиона избирателей проголосовали на выборах депутатов Госдумы в Москве на избирательных участках и при помощи ДЭГ.

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