Август преподнесет неожиданные сюрпризы: синоптики обнародовали свежий прогноз на оставшуюся часть лета Ольга БезродняяСогласно последним данным метеорологов, август готов удивить жителей своими атмосферными явлениями.
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