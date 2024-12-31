Зеленский продает европейцам то, что уже принадлежит России Global Look Press/Stefano Carofei/Keystone Press Agency 11,1 тыс прочтений Вчера Вооруженные силы Украины покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР.
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