Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны

REUTERS/Irakli Gedenidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти страны не хотят "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против РФ.
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