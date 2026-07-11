Ситуация с топливом в Крыму улучшается

В Крыму топливо в свободной продаже появилось на 99 АЗС, сообщает Минтопэнерго 11 июля. Топливо доступно в свободной продаже на АЗС в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, Керчи, Алуште и менее крупных городах, сёлах и районах Крыма.