"Это какой-то запредельный беспредел": Суд выпустил на свободу бойца MMA Байжуменова, который в прошлом году лишил жизни Z-бойца

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ИН
Иван Нроскй
И судью тоже, за принятие неправильного решения, видимо её купили...
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19 час.
саша дмитренко
а  за  это  ципсошникам  благодарность))))  знают  что  раскручивать
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6 час.
саша дмитренко
пару  лет  назад  общественность)))  защищала  боксера,что  защищая  девушку  в  драке  ударил,а  тот  упал  и  умер,ударившись  о  бордюр,,,,,но  он  был  русский)))))))
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6 час.

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