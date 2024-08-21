СУ-34 накрыли пункт ВСУ в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области.
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