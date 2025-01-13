Почти 2 млн рублей жители Приангарья отдали мошенникам за три дня

За три дня мошенники обобрали 13 жителей Иркутской области, выманив у них 1,9 млн рублей. Наиболее распространены инвестиционные аферы, звонки от имени банков, операторов, спецслужб и взлом аккаунтов в соцсетях.
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