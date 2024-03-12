На Леонида Волкова* напали в Литве и избили его молотком

Нападавшие атаковали его автомобиль. В Литве неизвестные напали на Леонида Волкова (*внесен Минюстом РФ в список физических лиц-иноагентов, а также в реестр Росфинмониторинга организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).