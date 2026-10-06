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Минтранс: в Черном море горит нефть после атаки на танкер "Афрамакс Рио"

Минтранс: в Черном море горит нефть после атаки на танкер "Афрамакс Рио"

Открытое горение нефти продолжается в Черном море после того, как безэкипажные катера атаковали танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии.

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