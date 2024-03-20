Экс-судья Итурральде о дисквалификации Беллингема: «Он был удален за агрессивный тон. Подобные выражения допускаются в Англии, возможно, но нельзя вести себя так по отношению к судье»

Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» за «неуважительное отношение к судье» после того, как выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к незасчитанному голу мадридцев на 99-й минуте.