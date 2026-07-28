Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

REUTERS/Evelyn Hockstein Главу киевского режима Владимира Зеленского отсадили подальше от президента США Дональда Трампа на похоронах американского сенатора Линдси Грэма* в Вашингтонском национальном соборе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии