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Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

REUTERS/Evelyn Hockstein Главу киевского режима Владимира Зеленского отсадили подальше от президента США Дональда Трампа на похоронах американского сенатора Линдси Грэма* в Вашингтонском национальном соборе.

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