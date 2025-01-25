Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр24
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Врач посоветовала стать «жаворонком», чтобы побороть бессонницу

Врач посоветовала стать «жаворонком», чтобы побороть бессонницу

Чтобы справиться с бессонницей, человеку необходимо наладить свой режим - ложиться не позднее 10 часов вечера и вставать не позднее 8 утра, рассказала в разговоре со «Звездой» врач- терапевт Ирина Ярцева.

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