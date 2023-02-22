«Черноголовка» может купить российский бизнес компании Kellogg

Компания «Аквалайф ресурс», которая управляет ГК «Черноголовка», подала заявление в ФАС, чтобы получить одобрение сделки по покупке российского бизнеса производителя готовых завтраков и снеков — американской компании Kellogg, сообщает «Интерфакс».