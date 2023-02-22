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«Черноголовка» может купить российский бизнес компании Kellogg

«Черноголовка» может купить российский бизнес компании Kellogg

Компания «Аквалайф ресурс», которая управляет ГК «Черноголовка», подала заявление в ФАС, чтобы получить одобрение сделки по покупке российского бизнеса производителя готовых завтраков и снеков — американской компании Kellogg, сообщает «Интерфакс».

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