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Лантратова — об ударах ВСУ по Подмосковью: Киев целенаправленно бьёт по мирным

Лантратова — об ударах ВСУ по Подмосковью: Киев целенаправленно бьёт по мирным

Киев избрал новую стратегическую позицию, целенаправленно нанося удары по мирным жителям, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя атаку БПЛА ВСУ по Московской области, в результате которой пятеро погибли и ещё десять человек пострадали.

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