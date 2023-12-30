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Новости УрФО

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Предновогодний гороскоп: 3 знака зодиака, которых ждут серьезные перемены 30 декабря 2023 года

Предновогодний гороскоп: 3 знака зодиака, которых ждут серьезные перемены 30 декабря 2023 года

30 декабря 2023 года планетарная энергия складывается таким образом, что некоторые знаки зодиака почувствуют себя сбитыми с толку… Предновогодний гороскоп: 3 знака зодиака, которых ждут серьезные перемены 30 декабря 2023 года .

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