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  • Александр Ляшенко
    Вот зачем,ты сука потная, шаришься по русскоязычным сайтам? Твоё место на евроукрожопой помойке,вали от сюда к своим ...КПРФ не выдвинула...
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В Орловской области в пожаре обнаружили тело мужчины

В Орловской области в пожаре обнаружили тело мужчины

В посёлке Долгое Должанского района Орловской области произошёл пожар. В результате погиб человек. Сообщение о возгорании в трёхквартирном доме на улице Дзержинского поступило на телефон дежурной службы в 6:45.

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