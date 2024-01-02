В Орловской области в пожаре обнаружили тело мужчины

В посёлке Долгое Должанского района Орловской области произошёл пожар. В результате погиб человек. Сообщение о возгорании в трёхквартирном доме на улице Дзержинского поступило на телефон дежурной службы в 6:45.
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