Кристиан Хорнер: Ферстаппен затмил всё, что мы видели раньше в Формуле 1

Кристиан Хорнер: Ферстаппен затмил всё, что мы видели раньше в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что доминированием в сезоне-2023 Макс Ферстаппен затмил успехи всех предыдущих чемпионов мира Формулы 1.