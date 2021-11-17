Происшествия

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Томичка поблагодарила полицейских за оперативную помощь, оказанную её дочери

В Госавтоинспекцию Томской области поступило обращение жительницы областного центра, со словами благодарности в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы.

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