Школьник на мотоцикле отца устроил "гонки" с полицией в Иркутской области

t.me/ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38 15-летний подросток пытался скрыться на мотоцикле отца от полицейских, когда его пытались остановить за езду без мотошлема, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
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