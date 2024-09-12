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Царьград

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С 12 сентября в России перестал работать целый ряд сервисов

С 12 сентября в России перестал работать целый ряд сервисов

Пользователям дали три дня на перенос данных на другие платформы.С 12 сентября из-за санкций Минфина США в России перестал работать целый ряд сервисов.

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