Приготовьте идеальную закуску в итальянском стиле всего за 10 минут, воспользовавшись этим рецептом.

Эта закуска в итальянском стиле не требует чрезмерных усилий или времени, хотя результат обязательно превзойдет ожидания.
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