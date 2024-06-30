Пекинский университет сообщил об успехах сына Лукашенко в учебе

Михаил Климентьев/ТАСС Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай является лучшим студентом на курсе, сообщил секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".
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