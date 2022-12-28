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Джилардино утвержден тренером «Дженоа». Клуб идет 3-м в Серии Б

Альберто Джилардино утвержден главным тренером «Дженоа». Ранее 40-летний итальянец исполнял обязанности главного тренера генуэзцев.

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