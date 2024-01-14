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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России стало больше людей, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц

В России стало больше людей, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц

Численность людей с низкими доходами, по данным статистики, снижается В России по итогам 2022 года число россиян с ежемесячным заработком свыше 100 тысяч рублей выросло до 7,4%, максимального значения за все время ведения статистики.

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