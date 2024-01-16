Транспортные полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе задержали браконьера, выловившего краснокнижного осетра

Сотрудники Салехардского линейного отделения полиции совместно с представителями Нижнеобского территориального управления Росрыболовства при патрулировании акватории реки Обь задержали местного жителя, который запрещенным способом – с использованием рыболовной сети ловил рыбу.
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