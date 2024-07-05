Медведчук: Зеленский под прикрытием конфликта отобрал у граждан права и свободы

Украинский лидер Владимир Зеленский, пользуясь конфликтом с РФ, превратил свою страну в концлагерь и ограничил права украинцев, считает лидер движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.