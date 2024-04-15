Для чего президент Казахстана на самом деле прилетел в Ереван? Вскрыты тайны закулисья

Касым-Жомарт Токаев наведался в Армению, чтобы встретиться с премьером и президентом. По этому случаю "Товарищ генерал" решил выдать важный инсайдСегодня, 15 апреля, в Армению с официальным визитом прибыл казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.