Депутаты Европарламента выдвинули Навального кандидатом на премию им. Сахарова

Общественная служба новостейПолитикаДепутаты Европарламента выдвинули Навального кандидатом на премию им. СахароваРоссийский политик и оппозиционер Алексей Навальный стал кандидатом на Премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновКаковы сани таковы и сами!kirgetovamn КиргетоваЕсли уголовника, наркомана ,проходимца немецкие политики выдвигают на премию Сахарова, навязывают его России как политика международного масштаба, то все эти политики обыкновенные мафиозиКомментировать
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