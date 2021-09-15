Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    А судьи кто?!Навальный вошел в...
  • Nikolai Baranixin
    Вторичный запрос в Чехию пусть доставит командир гвардейской Кантемировской дивизии, во главе своей дивизии. От Праги...МИД Чехии не отве...
  • Анатолий
    К СТАТИ ПОЧЕМУ нАВАЛЬНЫЙ СИДИТ ВО вЛАДИМИРЕ, А НЕ РА БОТАЕТ К стати, почему Навальный сидит во Владимире, не работает...Навальный снова п...

Депутаты Европарламента выдвинули Навального кандидатом на премию им. Сахарова

Депутаты Европарламента выдвинули Навального кандидатом на премию им. Сахарова

Российский политик и оппозиционер Алексей Навальный стал кандидатом на Премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Геннадий Бережнов
Каковы сани таковы и сами!
kirgetovamn Киргетова
Если уголовника, наркомана ,проходимца немецкие политики выдвигают на премию Сахарова, навязывают его России как политика международного масштаба, то все эти политики обыкновенные мафиози

Картина дня

наверх