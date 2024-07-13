История и археология: Мазуринское проклятие: как один золотой ларец обрёк на несчастья целый купеческий род

Потомки Мазурина, обремененные проклятьем, делали все возможное, чтобы избежать несчастья. Они проявляли щедрость и сострадание к бедным, вкладывали средства в приюты и школы, лишь бы вымолить для себя милость проведения.
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