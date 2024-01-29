Дела совсем плохи: подмочившую репутацию Волочкову ждут новые проблемы

Балерина расплачивается за своё непотребное поведение. Анастасия Волочкова Социальные сетиАнастасия Волочкова вряд ли однажды решится снова справить нужду на улицу — независимо от того, идёт ли речь об общественном месте или территории её загородного участка.
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