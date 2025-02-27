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Спички - не игрушка

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Врачей-мигрантов поймали на поборах с матери больного ребенка

Врачей-мигрантов поймали на поборах с матери больного ребенка

Царьград Выходцы из Таджикистана и Пакистана освоили схему, при которой убеждали родителей больных детей заплатить за наркоз во время операции.

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