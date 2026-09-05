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Калужские новости

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МЧС предупредило о сильном ветре в Калужской области

МЧС предупредило о сильном ветре в Калужской области

Порывы ветра в Калужской области могут достигать 17 м/с, спасатели просят сообщать о ЧС по телефону 112Областное МЧС предупредило жителей региона о мощном юго-западном ветре, который будет дуть в течение дня.

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