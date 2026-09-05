МЧС предупредило о сильном ветре в Калужской области

Порывы ветра в Калужской области могут достигать 17 м/с, спасатели просят сообщать о ЧС по телефону 112Областное МЧС предупредило жителей региона о мощном юго-западном ветре, который будет дуть в течение дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым