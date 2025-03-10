Лучше оливье: 5 салатов без картошки - вкуснее оливье и проще. Все подруги так готовят - идеальные весенние салаты

Да, так повелось: весной, да и к празднику нужен, нужен “майонезный” салат на столе. Оливье или мимоза, или с кукурузой… Что-то легкое, но сытное - и чтобы сочный, салат, закусочный, интересный, не такой как всегда и у всех.