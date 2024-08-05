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На ул. Урицкого в Самаре построят дорожный центр

На ул. Урицкого в Самаре построят дорожный центр

Он будет соседствовать с домом-памятником.В Самаре на улице Урицкого, 5 вскоре начнется строительство нового шестиэтажного административного здания с подземным паркингом.

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