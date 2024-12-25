Кадыров выразил соболезнование в связи с крушением самолета в Казахстане

Число жертв неизвестноВыражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров потерпевшего крушение в городе Актау Казахстана лайнера Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии