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Кадыров выразил соболезнование в связи с крушением самолета в Казахстане

Кадыров выразил соболезнование в связи с крушением самолета в Казахстане

Число жертв неизвестноВыражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров потерпевшего крушение в городе Актау Казахстана лайнера Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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