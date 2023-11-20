Русская армия применила "Солнцепёки" против ВСУ у Крынок

Удары тяжёлых огнемётных систем направлены на уничтожение живой силы противника.Жители Херсонской области сообщают, что ВСУ предпринимают попытки форсирования Днепра и высадки десанта у сёл Пойма и Песчановка.
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