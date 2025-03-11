Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Гармала обыкновенная, или могильник Фото: Служба национальных парков США О растениях, за нарушение запрета на выращивание которых россиянам грозит до восьми лет лишения свободы, напомнил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
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