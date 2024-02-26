В Турции восхитились, как Путин подловил Блинкена

Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru. 3 дня назад 1,1K прочитали Турецкая газета dikGAZETE отмечает в своем материале, что президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павловом Зарубиным преподал госсекретарю США Энтони Блинкену урок истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Совет Федерации поддержал денонсацию договора 1990-го, после чего Европа содрогнется, и нынешняя Германия юридически перестанет существовать
- Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком
- "Оставили США за бортом" Теперь уран будут закупать только у нас. Росатом стал монополистом
Свежие комментарии