«Окно возможностей» из Азии: насколько китайские бренды активны на российском ТВ

Уход западных брендов способствовал повышению спроса на китайских производителей. Например, автобренды Chery, Geely и Haval стали самыми популярным китайскими автомобилями у россиян в первом полугодии 2023 г.
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