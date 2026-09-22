«Грядёт зима судного дня»: на Украине паникуют из-за неготовности к холодам. Украине предстоящей зимой необходимы тёплая погода и энергетическое перемирие, иначе предыдущий отопительный сезон покажется «лёгкой прогулкой», заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
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