У российских дилеров обнаружились огромные запасы японских кроссоверов Nissan и Mitsubishi ценой 2,6-2,8 млн рублей. Что это за машины?

У российских дилеров в наличии немало кроссоверов японских марок Nissan и Mitsubishi — только у одного Major «Автовзгляд» начитал около тридцати Nissan Qashqai 2023 года выпуска, и всё это машины из наличия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии