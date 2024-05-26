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У российских дилеров обнаружились огромные запасы японских кроссоверов Nissan и Mitsubishi ценой 2,6-2,8 млн рублей. Что это за машины?

У российских дилеров обнаружились огромные запасы японских кроссоверов Nissan и Mitsubishi ценой 2,6-2,8 млн рублей. Что это за машины?

У российских дилеров в наличии немало кроссоверов японских марок Nissan и Mitsubishi — только у одного Major «Автовзгляд» начитал около тридцати Nissan Qashqai 2023 года выпуска, и всё это машины из наличия.

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