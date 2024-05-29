Почему взрослые и дети предпочитают онлайн-обучение: основные мотивы

Александр Макеев

Дистанционное онлайн образование это величайшее благо для граждан и общества! Нормальные школьники защищены от агрессивных и вороватых, уголовно-бандитских одно-классников, одно-школьников, ино-школьников! Школьники и студенты защищены от инфицирования вирусными, бактериологическими, паразитарными агентами при перемещениях в общественном транспорте вместе с инфицированными пассажирами, и нахождении в общем помещении в инфицированными студентами и преподавателями! Учащиеся смогут получать такую обучающую информацию, которая им более интересна в текущий период времени, чем по обязаловке школьной, вузовской программе. В онлайн образовании надо быть сконцентрированным, не отвлекаться на всякие заманухи, компьютерные игры. Кстати, компьютерные игры надо законодательно ограничить в длительности самой игры. Чтобы не было игр бесконечной длительности с постоянно наращиваемым уровнем достижений, рейтингом игрока. Не дольше 1-2 недель должна быть игра, при занятии которой ежедневно тратится по 4-5 часов времени. У игры должен быть абсолютный предел, конец игры.