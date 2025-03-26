Forbes: У НАТО секретов не осталось — трофейные танки молчать в плену не намерены, расскажут всё

Сырский оставил на Курской дуге львиную длю западной бронетехники, которую теперь тщательно изучают русские Константин Ольшанский Фото: Максим Григорьев/ТАСС ВСУ потеряли за время оккупации Курской области не менее 55 танков (то есть почти два полных танковых батальона), подсчитал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.