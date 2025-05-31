С наступающим праздником Днём защиты детей - 1 июня 2025

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I раскрашивает 1 июня в самые яркие цвета: поздравляем с Днем защиты детейВ нашей школе сегодня особенно солнечно и радостно! Мы от всей души поздравляем всех детей, их родителей и наших замечательных педагогов с Днем защиты детей! Этот светлый праздник – прекрасный повод вспомнить о том, как важно беречь и заботиться о каждом ребенке, создавать для них мир, наполненный любовью, радостью, возможностями и верой в свои силы!Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I создает настоящую семью, где каждый ребенок чувствует себя ценным, нужным и любимым.