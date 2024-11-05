В центре Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубина»

На ряде улиц Казани 6 ноября ограничат розничную продажу алкоголя. Меры примут для обеспечения безопасности при проведении футбольного матча «Рубин» — «ЦСКА», следует из постановления Кабинета Министров РТ.
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