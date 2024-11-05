НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петросов
    Не понятно, кто выдал на редкость тупую фразу из текста автор или Митрополит: "Эта система была выстроена не большеви...Митрополит Кирилл...
  • Раиса Мелькумова
    У моей знакомой сын с двумя детьми переехал в Казань и очень доволен, прибрели жилье и в Москву не хотят возвращаться.«Опыт не требуетс...
  • Сергей Храмов
    В России нужно вводить серьезные штрафы начиная с 1 млн.р. для наших СМИ за вставление иностранных слов без перевода ...В День народного ...

В центре Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубина»

На ряде улиц Казани 6 ноября ограничат розничную продажу алкоголя. Меры примут для обеспечения безопасности при проведении футбольного матча «Рубин» — «ЦСКА», следует из постановления Кабинета Министров РТ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх