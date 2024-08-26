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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Польза грудного молока: мнение исследователей

Его не зря называют «древним искусством и современным чудом». Кормление новорожденного материнским молоком практикуется уже очень давно, и с каждым новым исследованием этот способ кажется всё более удивительным.

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