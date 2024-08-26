Польза грудного молока: мнение исследователей

Его не зря называют «древним искусством и современным чудом». Кормление новорожденного материнским молоком практикуется уже очень давно, и с каждым новым исследованием этот способ кажется всё более удивительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии