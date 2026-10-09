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"Элита бежит из столицы": Свет и воду отключат еще до холодов? "Чёрная зима" приближается. СВОдки с фронта

"Элита бежит из столицы": Свет и воду отключат еще до холодов? "Чёрная зима" приближается. СВОдки с фронта

В морском порту "Черноморск" мощные взрывы. По Киеву принято важное решение. Украину манят вступлением в НАТО, но есть нюанс.

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Игорь Кузнецов

Если на Украину поставляют натовские истребители и ЗРК, естественно они "подключены к тактической сети обмена данными Link-16". Бегство из Киева в преддверии зимы - кто может, тот уедет. Что будет с остальными - это, как минимум, проблема. Пойдут ли российские власти на уговоры "мировой общественности" чтобы не создавать "гуманитарную катастрофу"?
Многие граждане России этого не поймут и опять про "договорняк" начнут рассуждать, если прекратить наносить методичные удары.