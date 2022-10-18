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Экс-посол Киева осудил политика из Германии после слов о военной помощи

Бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник в своем микроблоге обрушился с критикой на федерального министра Германии по особым поручениям Вольфганга Шмидта, ранее сравнившего военную помощь киевскому режиму с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе.

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