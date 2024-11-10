Киев.03.11. Заповедник, нет, Концлагерь гоблинов и его новые хроники

Ruud 3 ноября 2024 г. В Киеве начали включать тепло помаленьку — среднесуточная рухнула ниже 10 в последние дни, а завтра и далее ниже 5.
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